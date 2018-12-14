Восьмилетний мальчик бесследно исчез в Вологодской области

В городе Соколе, расположенном в Вологодской области, накануне пропал восьмилетний мальчик. Согласно последней информации СК РФ, по факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

Днем в четверг мальчик пошел гулять. Впоследствии мать вышла на улицу и поняла, что сына рядом с домом нет. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области, родители попытались самостоятельно найти ребенка, однако у них ничего не получилось.

После этого родственники пропавшего обратились в полицию. К поискам присоединились сотрудники МЧС, полиции, а также волонтеры. Пока местонахождение мальчика установить не удалось.