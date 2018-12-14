В Москве в пятницу, 14 декабря, был задержан подросток, который стрелял из пневматического оружия по трамваям. После действий 17-летнего юноши было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Глава УИиОС ГУ МВД России по Москве Юрий Титов отметил, что ранее были повреждены стекла семи транспортных средств, которые курсируют в СВАО. Известно, что в отношении молодого человека к настоящему моменту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Как уточняет "Росбалт", буквально на днях рядом со станцией метро "Бабушкинская" обстреляли трамвай, в котором находились люди.