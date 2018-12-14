В Петербурге семиклассник случайно выстрелил в подругу

В Выборгском районе Санкт-Петербурга семиклассник случайно выстрелил в 14-летнюю девочку. Согласно последней информации источников, происшествие случилось в доме номер 64 на проспекте Луначарского.

Пострадавшая девочка была экстренно госпитализирована. Ее состояние после касательного огнестрельного ранения лица и термического ожога третьей степени левого глаза оценивается медиками как тяжелое, передает утром в пятницу, 14 декабря, портал "Росбалт".

Впоследствии выяснилось, что 13-летний мальчик случайно выстрелил в сверстницу из аэрозольного пистолета баллончиком. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.