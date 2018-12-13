В Басманном районе Москвы на железнодорожной станции "Электрозаводская" поезд сбил пожилого мужчину. Согласно последней информации осведомленного источника, по факту случившегося начата проверка.

В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу отметили, что мужчина пытался залезть на платформу перед приближающимся поездом.