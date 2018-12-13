В Новой Москве произошло ДТП с участием автобуса и трех автомобилей

В деревне Ознобищево, которая расположена в Новой Москве, вечером четверг, 13 декабря, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей.

В столичном управлении ГИБДД сегодня уточнили, что, согласно предварительной информации, ни один человек в ходе аварии не пострадал, передает ТАСС.

В Госавтоинспекции добавили, что в настоящий момент на месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Не исключено, что авария случилась из-за неблагоприятных погодных условий – сегодня вечером столичный регион заметает снегом.