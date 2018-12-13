Житель Оренбурга сделал глоток пива в баре и сжег себе пищевод

Житель Оренбурга сделал один глоток пива в одном из баров города и получил химический ожог всего пищевода. Согласно последней информации, долгое время мужчина пытался получить компенсацию.

В Оренбургском облсуде отметили, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. После употребления напитка в барке на Советской улице мужчина почувствовал боль в гортани и органах пищеварительной системы. На место прибыла "скорая", которая доставила пострадавшего в больницу, где у него был диагностирован ожог пищевода.

Как сообщает "Росбалт", в результате проверки выяснилось, что в баре проводилась очистка оборудования для содержания пива. В емкости осталась специальная жидкость, которая и нанесла ущерб посетителю.

В пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, расходы на лечение, штраф и судебные расходы – все это на общую сумму около 100 тысяч рублей. Впоследствии эта сумма была увеличена еще на 50 тысяч рублей.