Жители Владимира жалуются на чудовищный запах воды из-под крана

Жители Владимира уже второй день жалуются на резкий запах воды, которая идет из-под крана. Разные люди утверждают, что жидкость пахнет керосином, машинным маслом, йодом и органическими отходами.

Впоследствии сообщалось, что 11 декабря в реку Нерль были сброшены органические вещества неустановленного происхождения – они имели резко выраженный запах. Жителей Владимира призвали после этого не пить водопроводную воду и не использовать ее для мытья.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Владимирской области проанализировали качество воды и выявили превышение органолептических показателей.

Сегодня в СМИ стала появляться информация, что катастрофическая ситуация с водой возникла из-за выброса фекалий, однако мэр города эти данные опровергает. Политик уверяет, что в случившемся виновато местное предприятие, однако пока не установлено, какое именно, передает "Говорит Москва".