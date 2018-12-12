В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину

В Подмосковье электропоезд насмерть сбил женщину. Соответствующую информацию вечером в среду, 12 декабря, предоставили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Происшествие случилось на железнодорожной станции "Домодедово" Павелецкого направления. Согласно последним данным, женщина переходила пути в неположенном месте, вследствие чего была смертельно травмирована проезжающим поездом, передает сегодня ТАСС.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность погибшей.