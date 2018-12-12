В Назрани в полицейский патруль бросили гранату

В центре Назрани неизвестный злоумышленник бросил гранату в полицейский патруль. Согласно последней информации, в результате случившегося ранения получили два сотрудника правоохранительных органов.

Происшествие случилось около 18.30 по местному времени. Есть информация о том, что полицейские пытались проверить документы у подозрительных мужчин, однако те поспешили скрыться, предварительно бросив гранату, сообщает "Лента.ру". Эти данные сейчас проверяются.

Известно, что на месте инцидента в настоящий момент работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники полиции, получившие ранения, сейчас находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.