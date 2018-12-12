Пьяный сотрудник полиции насмерть сбил женщину под Саратовом

В городе Петровске Саратовской области сотрудник полиции, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил человека. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Авария произошла рано утром на улице Шевченко. Известно, что полицейский сел за руль пьяным и совершил наезд на женщину 1966 года рождения. Подчеркивается, что она получила травмы, несовместимые с жизнью, уточняет в среду, 12 декабря, РИА "Новости"

Отмечается, что в случае, если вина сотрудника полиции будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел. Кроме того, виновник ДТП понесет наказание, предусмотренное действующим законодательством.