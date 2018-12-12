На подземной парковке в Москве нашли двух умерших мужчин

На подземной парковке в Москве были обнаружены тела двух мужчин. Соответствующие данные в среду, 12 декабря, предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Умершие мужчины 1980 и 1986 годов рождения были найдены в туалетной комнате на подземной парковке одного из жилых домов, расположенных на улице Базовская.

Специалисты осмотрели тела людей и не нашли никаких признаков насильственной смерти. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В настоящий момент устанавливаются личности умерших граждан, а также причина, по которой они скончались именно на парковке, передает ТАСС.