В Геленджике из-за шторма перевернулась яхта с пассажирами

В море близ Геленджика во время шторма опрокинулась и затонула яхта. На борту в этот момент находились пять человек, они успели покинуть судно, однако один из пассажиров пропал.

Во время непогоды опрокинулась и затонула яхта под названием "Вега". Судно было обнаружено в 10 - 15 метрах от побережья в районе одного из пансионатов. Двое пассажиров добрались до берега.

"Местонахождение третьего мужчины в настоящий момент устанавливается", - рассказали журналистам в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, передает РИА Новости.