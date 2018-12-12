В Крыму без света остались около 40 тысяч человек

Непогода оставила без света порядка 38 тысяч крымчан. По состоянию на 9:00 мск без электроснабжения оставались 138 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сейчас крымские энергетики продолжают восстанавливать нарушенное электроснабжение в пострадавших от обильного снегопада селах. На местах аварий работает 31 бригада "Крымэнерго", сообщает РИА Новости.

В ночь на 12 декабря в Крыму произошло отключение на подстанции, почти 63 тыс. человек около часа оставались без света. Позднее, ближе к утру, из-за снега и ветра отключился и участок высоковольтной линии.