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На полигоне в Астраханской области взорвалась ракета С-300
11 декабря 2018, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произошла нештатная ситуация во время запуска ракеты комплекса С-300 «Фаворит». Ракета упала в степи и взорвалась, вызвав пожар.
Ракетные пуски, во время которых произошел инцидент, проводились на полигоне Капустин Яр в воскресенье, 9 декабря. Взорвавшаяся ракета не успела улететь за пределы полигона, но разлет разорвавшихся осколков вызвал в степи сильный пожар.
Зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» находятся на вооружении российской армии с 1975 года. В настоящее время производится их плановая замена на новые комплексы С-400 «Триумф». От Министерства обороны РФ официальных комментариев по поводу произошедшего на полигоне в Астраханской области инцидента пока не поступало, сообщает Lenta.ru.
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