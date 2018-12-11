На полигоне в Астраханской области взорвалась ракета С-300

Стало известно, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области произошла нештатная ситуация во время запуска ракеты комплекса С-300 «Фаворит». Ракета упала в степи и взорвалась, вызвав пожар.

Ракетные пуски, во время которых произошел инцидент, проводились на полигоне Капустин Яр в воскресенье, 9 декабря. Взорвавшаяся ракета не успела улететь за пределы полигона, но разлет разорвавшихся осколков вызвал в степи сильный пожар.

Зенитные ракетные комплексы С-300 «Фаворит» находятся на вооружении российской армии с 1975 года. В настоящее время производится их плановая замена на новые комплексы С-400 «Триумф». От Министерства обороны РФ официальных комментариев по поводу произошедшего на полигоне в Астраханской области инцидента пока не поступало, сообщает Lenta.ru.