В Щелкове загорелась мебельная фабрика

Пожар вспыхнул на мебельной фабрике в подмосковном Щелкове на площади в 1 тысячу квадратных метров. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

В настоящее время возгорание локализовано.В результате инцидента пострадали три работника склада. Двоим из них помощь оказана на месте, еще одного медикам пришлось госпитализировать.

Щелковская городская прокуратура проводит проверку после пожара на фабрике. Устанавливаются причины возгорания, проводится оценка действий ответственных лиц производственного предприятия.