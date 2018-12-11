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Названы причины масштабного сбоя в московском метро
11 декабря 2018, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Московском метрополитене рассказали, по какой причине утром во вторник, 11 декабря, в подземке произошел масштабный сбой. Поезда сегодня ходили с опозданием на "зеленой" и "фиолетовой" ветках.
На Таганско-Краснопресненской линии пассажиры сразу двух поездов были высажены из-за того, что некоторые двери вагонов долгое время удерживались. Как сообщает РБК, продолжительное препятствие даже одной двери приводит к тому, что состав не может двигаться – так срабатывают системы контроля.
Что касается инцидента на Замоскворецкой линии метро, то он произошел по техническим причинам. Поезд уже убрали с линии, его проверяют специалисты.
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