Названы причины масштабного сбоя в московском метро

В Московском метрополитене рассказали, по какой причине утром во вторник, 11 декабря, в подземке произошел масштабный сбой. Поезда сегодня ходили с опозданием на "зеленой" и "фиолетовой" ветках.

На Таганско-Краснопресненской линии пассажиры сразу двух поездов были высажены из-за того, что некоторые двери вагонов долгое время удерживались. Как сообщает РБК, продолжительное препятствие даже одной двери приводит к тому, что состав не может двигаться – так срабатывают системы контроля.

Что касается инцидента на Замоскворецкой линии метро, то он произошел по техническим причинам. Поезд уже убрали с линии, его проверяют специалисты.