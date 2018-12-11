С карточек московских пенсионеров мошенники похитили 10 миллионов рублей

С карточек московских пенсионеров похитили около десяти миллионов рублей. Согласно последней информации, к настоящему моменту удалось задержать восемь мошенников, причастных к кражам средств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что злоумышленники звонили пожилым людям, которые проживают в Юго-Западном округе Москвы, и представлялись сотрудниками службы безопасности банка​​​. Они утверждали, что со счетов пенсионеров пытались похитить деньги и всеми способами старались выяснить номер карт. После этого средства исчезали, передает портал "Вести".

Задержанных подозревают в шестидесяти кражах. Все они сейчас находятся под стражей. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".