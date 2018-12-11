Житель Екатеринбурга сильно обварил ногу из-за прорыва трубы с кипятком. Согласно последней информации, 58-летний мужчина в день аварии на Уралмаше отправился в банк, расположенный на проспекте Победы.

Известно, что екатеринбуржец вышел из здания и захотел сесть в свой автомобиль, однако заметил, что транспортное средство стоит в воде. Он не подумал, что жидкость может быть горячей и наступил в нее одной ногой. Как сообщает URA.RU, ссылаясь на слова мужчины, он "с воем выпрыгнул" из воды и ушел домой пешком.

Впоследствии пострадавший вызвал "скорую помощь". Медики наложили ему повязку, однако состояние мужчины лишь ухудшалось. Позже выяснилось, что человек получил ожоги второй степени.