Сбой произошел на "зеленой ветке" московского метро
11 декабря 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 11 декабря, сбой произошел на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Согласно последней информации источников, инцидент случился сегодня на южном участке "зеленой ветки".
Поезда задерживались по направлению в центр. Сотрудники столичной подземки отмечали, что прикладывают максимальные усилия, чтобы ввести движение в график.
Пассажиры уточняли, что им потребовалось около получаса, чтобы проехать четыре станции от "Домодедовской". Кроме того, поезд более десяти минут стоял без движения на станции "Каширская".
К настоящему моменту движение уже вошло в график. Пока не уточняется, что стало причиной инцидента.