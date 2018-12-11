Утром во вторник, 11 декабря, сбой произошел на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Согласно последней информации источников, инцидент случился сегодня на южном участке "зеленой ветки".

Поезда задерживались по направлению в центр. Сотрудники столичной подземки отмечали, что прикладывают максимальные усилия, чтобы ввести движение в график.

Пассажиры уточняли, что им потребовалось около получаса, чтобы проехать четыре станции от "Домодедовской". Кроме того, поезд более десяти минут стоял без движения на станции "Каширская".

К настоящему моменту движение уже вошло в график. Пока не уточняется, что стало причиной инцидента.