Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет финской авиакомпании, выполнявший рейс из Хельсинки в Москву, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт. Пассажиров рейса доставили в Москву другим самолетом.

Самолет вылетел из аэропорта Хельсинки-Вантаа в 0.55 по московскому времени. Примерно через полчаса полета на борту обнаружилась техническая проблема, из-за которой командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. После небольшой задержки пассажиры поднялись на новый борт», - сообщил представитель авиакомпании.

После замены самолет вылетел в Москву в 2.39 по московскому времени, уточняет ТАСС.