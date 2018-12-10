Рейс Хельсинки - Москва вернулся в аэропорт из-за неисправности
10 декабря 2018, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет финской авиакомпании, выполнявший рейс из Хельсинки в Москву, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт. Пассажиров рейса доставили в Москву другим самолетом.
Самолет вылетел из аэропорта Хельсинки-Вантаа в 0.55 по московскому времени. Примерно через полчаса полета на борту обнаружилась техническая проблема, из-за которой командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета.
«Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. После небольшой задержки пассажиры поднялись на новый борт», - сообщил представитель авиакомпании.
После замены самолет вылетел в Москву в 2.39 по московскому времени, уточняет ТАСС.