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В Екатеринбурге экстренно сел самолет с трещиной в стекле
10 декабря 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Екатеринбурге сегодня совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Utair. Соответствующую информацию утром в понедельник, 10 декабря, предоставили сотрудники экстренных служб города.
В ходе полета экипаж воздушного судна заметил в лобовом стекле трещину, вследствие чего капитан принял решение совершить незапланированную посадку в екатеринбургском аэропорту. Как уточняет ТАСС, летательный аппарат приземлился в штатном режиме.
Известно, что самолет направлялся в Уфу из Тюмени. В салоне воздушного судна находились 67 человек, в частности, четыре члена экипажа. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту и ждут борт, который доставит их в Уфу.
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