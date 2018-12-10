Из-за угрозы взрыва экстренно эвакуировали Ленинградский вокзал в Москве

В понедельник, 10 декабря, пассажиров и сотрудников экстренно эвакуировали с Ленинградского вокзала в Москве. Неизвестный сообщил полицейским, что в здании якобы заложено взрывное устройство.

Источник в экстренных службах столицы отметил, что на место оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в настоящий момент на вокзале работают кинологи со служебными собаками, которые внимательно осматривают все помещения, передает сегодня ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что аноним предупредил о бомбе, которая якобы заложена в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в столице.