В понедельник, 10 декабря, аноним сообщил о "бомбе" в здании института Склифосовского. Согласно последней информации, в помещениях медицинского учреждения сейчас проводится тщательная проверка.

Известно, что звонивший в 02 человек не пожелал представиться, однако отметил, что в институте Склифосовского находится взрывное устройство.