Ребенок-инвалид случайно отравился лекарствами в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ребенок, который является инвалидом детства, отравился лекарствами. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о четырнадцатилетней местной жительнице.

Отравление произошло в минувшее воскресенье, 9 декабря. Уточняется, что девочка случайно превысила дозу лекарства и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.

В настоящий момент состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, передает в понедельник АН "Оперативное прикрытие". Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты. Известно, что ребенок был признан инвалидом в связи с расстройством интеллекта.