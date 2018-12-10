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Ребенок-инвалид случайно отравился лекарствами в Санкт-Петербурге

10 декабря 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Ребенок-инвалид случайно отравился лекарствами в Санкт-Петербурге
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге ребенок, который является инвалидом детства, отравился лекарствами. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о четырнадцатилетней местной жительнице.

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После массового отравления в детском саду Петербурга возбудили уголовное дело

Отравление произошло в минувшее воскресенье, 9 декабря. Уточняется, что девочка случайно превысила дозу лекарства и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.

В настоящий момент состояние пострадавшей оценивается как тяжелое, передает в понедельник АН "Оперативное прикрытие". Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты. Известно, что ребенок был признан инвалидом в связи с расстройством интеллекта.

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