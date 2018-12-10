В Башкирии медсестра и многодетная мать нырнула в ледяную воду, спасая ребенка

В башкирском городе под названием Баймак многодетная мать, работающая медсестрой, нырнула в ледяную воду, чтобы спасти ребенка. Происшествие случилось в запруде неподалеку от реки Танылык.

Женщина по имени Рита Амантаева живет в доме рядом с запрудой. 10 ноября текущего года к ней забежала девочка-подросток, которая заметила, что в воде находится ребенок. Семилетнего мальчика пытались спасти товарищи, однако он потерял силы, пытаясь выплыть, и ушел под воду, передает ФБА "Экономика сегодня".

Женщина прыгнула в воду, схватила ребенка за руку и вынесла на сушу. На берегу она оказала ему первую помощь. Впоследствии другие очевидцы отвезли пострадавшего в больницу. Медики отметили, что помощь была своевременной и профессиональной.