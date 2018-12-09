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Психбольной вооруженный француз напал на женщин на вокзале
9 декабря 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Три француженки оказались в больнице после нападения на них молодого человека с ножом. Своих жертв мужчина нашёл на вокзале города Мюлуз на северо-востоке Франции. По предварительным данным, нападавший страдает от психических расстройств, передало агентство AFP.
Потерпевшими оказались три женщины в возрасте 25, 58 и 60 лет. Злоумышленник не успел причинить им серьёзного вреда. Мужчину задержал полицейский патруль.
Злодея арестовали, и он был помещён под стражу. Получившим лёгкие ножевые ранения женщинам медики оказали первую помощь на месте происшествия, после пострадавших доставили в госпиталь.
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