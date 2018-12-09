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Юная спортсменка из сборной России уронила в ванну мобильный телефон и умерла
9 декабря 2018, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]
Юная спортсменка из Иркутской области - 15 летняя девушка - погибла утром в субботу, 8 декабря, у себя дома в ванной. Успешная спортсменка, одержавшая весной 2018 года победу на первенстве России и ставшая членом сборной РФ, пошла в ванную с мобильным телефоном.
Телефон поставила на зарядку и начала мыться. В тот момент, когда девушка находилась в воде, телефон упал в воду, - сообщает "КП-Иркутск". По предварительной версии, девушка погибла от удара током. Вскрытие тела, по результатам которого должна быть установлена точная причина смерти девушки, еще не проведено.
Каким видом спорта занималась девушка, не указано. Имя погибшей пока не сообщается.
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