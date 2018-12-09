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Двое бизнесменов оказались в больнице после отдыха в "Космосе"
9 декабря 2018, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]
Неприятный инцидент произошёл в гостинице "Космос" в Москве. Руководитель крупной строительной компании и работник нефтяной монополии оказались госпитализированы после чересчур агрессивного поведения охраны.
В ночь с субботы на воскресенье бизнесмен Николай в компании семьи и друга Константина как обычно отдыхал в караоке-баре гостиницы. В ожидании семьи, ушедшей на парковку, двое мужчин уснули на диване, что очень возмутило охрану гостиницы.
Группа охранников, человек восемь, подошли к мужчинам и начали будить. Сонные мужчины рассердились и нагрубили охране.
"Тогда секьюрити начали таскать двоих взрослых гостей по всему залу и бить ногами. За пострадавших пытался вступиться молодой человек. Но и он получил несколько оплеух. Затем прибежала женщина. Она и вызвала "скорую". У одного из мужчин от ударов отлетели ботинки, а другого спустили с главной лестницы", - описывают произошедшее очевидцы. Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными травмами в НИИ скорой помощи, - сообщает "Московский комсомолец".
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