Неприятный инцидент произошёл в гостинице "Космос" в Москве. Руководитель крупной строительной компании и работник нефтяной монополии оказались госпитализированы после чересчур агрессивного поведения охраны.

В ночь с субботы на воскресенье бизнесмен Николай в компании семьи и друга Константина как обычно отдыхал в караоке-баре гостиницы. В ожидании семьи, ушедшей на парковку, двое мужчин уснули на диване, что очень возмутило охрану гостиницы.

Группа охранников, человек восемь, подошли к мужчинам и начали будить. Сонные мужчины рассердились и нагрубили охране.

"Тогда секьюрити начали таскать двоих взрослых гостей по всему залу и бить ногами. За пострадавших пытался вступиться молодой человек. Но и он получил несколько оплеух. Затем прибежала женщина. Она и вызвала "скорую". У одного из мужчин от ударов отлетели ботинки, а другого спустили с главной лестницы", - описывают произошедшее очевидцы. Пострадавшие были госпитализированы с многочисленными травмами в НИИ скорой помощи, - сообщает "Московский комсомолец".