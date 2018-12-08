Дочь британского миллионера пропала во время кругосветного путешествия

Дочь британского миллионера Грейс Миллан пропала во время кругосветного путешествия. Девушка путешествовала после окончания университета. После посещения первой страны Перу 22-летняя дочь миллионера перебралась в Новую Зеландию.

Каждый день она присылала родителям сообщения и фотографии. Последний раз ее заметили 1 декабря со спутником в отеле CityLife, после чего ее никто не видел, - пишет Metro. У девушки был день рождения.

Как сообщили в полиции Окленда, над делом работают более 25 сотрудников, которые часами просматривают записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить перемещения Грейс.

В минувшую среду полиция получила сообщение о пропаже ангичанки, которая в путешествовала в Новой Зеландии во время отпуска. Правоохранители имеют "серьезные опасения" по поводу пропажи Миллан и рассматривают версию об убийстве.