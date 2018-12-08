Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов

Автомобильная пробка образовалась в субботу днем на юге Москвы из-за дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов. По данным столичного управления ГИБДД, на перекрестке столкнулись сразу пять автомобилей. У аэропорта Домодедово столкнулись легковушка и трактор, пятеро пострадавших

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

Движение автомобилей из-за аварии на этом перекрестке затруднено.

Ранее сегодня утром на подъезде к московскому аэропорту Домодедово произошло столкновение легкового автомобиля и трактора. В результате ДТП пострадали пять человек.