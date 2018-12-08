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Пробка образовалась из-за ДТП на пересечении Варшавки и ул.Подольских Курсантов
8 декабря 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобильная пробка образовалась в субботу днем на юге Москвы из-за дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на пересечении Варшавского шоссе и улицы Подольских Курсантов. По данным столичного управления ГИБДД, на перекрестке столкнулись сразу пять автомобилей.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
Движение автомобилей из-за аварии на этом перекрестке затруднено.
Ранее сегодня утром на подъезде к московскому аэропорту Домодедово произошло столкновение легкового автомобиля и трактора. В результате ДТП пострадали пять человек.
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