В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвой школьницей, сбившей инспектора ДПС

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о 15-летней школьнице, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на Мерседесе сотрудника дорожно-патрульной службы. В Челябинске проверяют ДТП с участием девочки, сбившей на "Мерседесе" ДПС-ников

Как сообщает портал 74.ru, правоохранительные органы привлекли к административной ответственности законного опекуна подростка за нахождение ребенка в нетрезвом состоянии.

Сама же школьница избежала наказания. Но благодаря не высокопоставленным родителям, а своему возрасту, не преодолевшему минимальную отметку привлечения к ответственности.

Напомним, как ранее сообщали АН, информация об этом изначально появилась в соцсетях. В сообщениях говорилось, что пострадали два сотрудника ДПС. А девочка якобы является дочерью влиятельного человека.