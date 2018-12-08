В МВД прокомментировали инцидент с нетрезвой школьницей, сбившей инспектора ДПС
8 декабря 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию о 15-летней школьнице, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбила на Мерседесе сотрудника дорожно-патрульной службы.
Как сообщает портал 74.ru, правоохранительные органы привлекли к административной ответственности законного опекуна подростка за нахождение ребенка в нетрезвом состоянии.
Сама же школьница избежала наказания. Но благодаря не высокопоставленным родителям, а своему возрасту, не преодолевшему минимальную отметку привлечения к ответственности.
Напомним, как ранее сообщали АН, информация об этом изначально появилась в соцсетях. В сообщениях говорилось, что пострадали два сотрудника ДПС. А девочка якобы является дочерью влиятельного человека.