У аэропорта Домодедово столкнулись легковушка и трактор, пятеро пострадавших

На подъезде к московскому аэропорту Домодедово сегодня произошло столкновение легкового автомобиля и трактора. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали пять человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области к настоящему моменту уже подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия, передает ТАСС.

Известно, что все граждане, которые попали в аварию, были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП у авиагавани.