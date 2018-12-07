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Московская школа возобновила работу после инцидента с вооруженным учеником
7 декабря 2018, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]
Школа в московском районе Жулебино вновь начала работать после инцидента с вооруженным учеником. В минувший четверг подросток пронес в здание учебного заведения нож и начал угрожать учителям.
Впоследствии школьник заперся в кабинете и заявил, что хочет уйти из жизни. С ним долгое время работали психологи, которые пытались установить причину такого странного поведения.
Как сообщает в пятницу РИА "Новости", в настоящий момент столичная школа снова работает. Директор отметил, что занятия возобновились еще вчера – сразу после того, как специалистам удалось уговорить подростка отказаться от своих намерений и обратиться к медикам.
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