В Кузбассе два человека погибли из-за сильных морозов

Из-за сильнейших морозов в Кемеровской области погибли два человека. Согласно последней информации, в результате крайне низких температур за сутки в регионе пострадали не менее двадцати человек.

В региональном департаменте охраны здоровья населения подчеркивается, что в трех случаях холодовые травмы были получены гражданами, которые находились на улице в состоянии алкогольного опьянения, передает утром в пятницу, 7 декабря, портал Газета.Ru. Два человека, как уточняется, скончались от переохлаждения организма еще до приезда бригады "скорой помощи".

Отметим, что в ночь на четверг, 6 декабря, на севере Кузбасса столбики термометров показывали минус 40 градусов.