В Крыму задержан адвокат одного из арестованных украинских моряков

Полиция Крыма задержала адвоката Эмиля Курбединова, который защищает интересы одного из арестованных украинских моряков. Об этом сообщил коллега задержанного, адвокат Эдем Семедляев.

"Сейчас он находится в отделении МВД. Ему, насколько мне известно, вменяют статью 20.3 КоАП РФ", - сообщил он, цитирует РБК, добавив, что позже задержанного доставят в Киевский районный суд.

Отметим, речь идет о публикации в одной из соцсетей символики запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Ему может грозить штраф или административный арест на срок до 15 суток.