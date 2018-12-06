В Москве автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Как минимум, три человека получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика КамАЗ на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром в четверг, 6 декабря, на Пролетарском проспекте в районе дома номер 2. Травмы получили трое пассажиров автобуса, в котором в момент аварии находились 25 человек.

Мигая "аварийкой", КамАЗ перестраивался перед автобусом, объезжая трактор, следующий в крайнем правом ряду. Водитель автобуса или не заметил грузовик, или не успел сбросить скорость.

В результате, тяжелый автомобиль с пассажирами "догнал" КамАЗ и въехал сзади в его кузов. В настоящий момент правоохранительные органы изучают видеозаписи с места аварии.