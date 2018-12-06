На Кубани возбуждено дело после ДТП с каретой Скорой помощи

В Краснодарском крае на трассе лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и машина Скорой помощи, которая следовала на вызов. В результате ДТП погибло 6 человек, еще четверо были госпитализированы.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте краевого ГУ МВД, водитель легкового автомобиля управлял машиной без водительского удостоверения и выехал на встречную полосу.

По факту ДТП, в котором погибли шесть человек, среди которых двое детей, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС").