В Госдуме оценили инцидент в московской школе, куда подросток пронес нож

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов высказался в четверг об инциденте в московской школе, куда ученик пронес нож. О происшествии стало известно утром.

Политик отметил, что в московских учебных заведениях выстроена серьезная инфраструктура безопасности. Практически сразу охраннику удалось обезвредить подростка. Однако существуют и недочеты, в частности, работа психолога. Чернышов в беседе с RT отметил, что следует развивать не только работу данного специалиста в школах, но также систему классного руководства.

В данном случае выяснилось, что ребенок всегда был очень замкнутым, агрессивно общался со сверстниками, очевидно, имел проблемы в семье – на это преподавательскому составу следовало обратить более пристальное внимание.

По словам политика, не только учителя, но и родители также должны быть вовлечены в образовательный процесс, чтобы подобные инциденты не повторялись.