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Названа сумма, которую в Забайкалье получила потерявшая ребенка в родах женщина
6 декабря 2018, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 6 декабря, стало известно, какую сумму выплатили 22-летней жительнице Забайкалья, которая при родах потеряла ребенка. Согласно последней информации, младенец погиб из-за действий медиков.
Суд постановил выплатить Анастасии Ямоловой 500 тысяч рублей. Изначально женщина хотела получить 3 миллиона рублей, однако суд удовлетворил ее иск частично, передает RT.
Женщина, потерявшая малыша, осталась недовольна размером компенсации, однако пока не решила, будет ли обжаловать постановление.
Напомним, трагедия произошла летом 2016 года. Из-за методов врачей ребенок появился на свет с травмами головы и позвоночника, вследствие чего прожил только один день.
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