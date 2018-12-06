В Иркутской области насмерть замерз ребенок

В селе Верхний Кукут в Иркутской области шестилетний мальчик замерз насмерть. Согласно последней информации, это произошло, когда его родители помогали тушить пожар в школе, расположенной неподалеку.

Ночью 5 декабря ребенок вышел из дома и отправился к своему дедушке. Температура воздуха в тот момент составляла минус 40 – минус 46 градусов, вследствие чего мальчик замерз по дороге, передает kp.ru.

Известно, что семья погибшего ребенка является благополучной и не состоит на учете. В ту ночь он находился в запертом доме вместе со своей сестрой. Вероятно, он вылез на улицу через окно и в темноте сбился с пути. По факту случившегося проводится проверка.