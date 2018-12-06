Днем в четверг, 6 декабря, стало известно, что подросток, который принес в московскую школу нож, был отличником. Однако, согласно последней информации источников, ученика "травили" его сверстники.

Ребята, которые тоже учатся в школе №1359 отметили, что задержанный всегда вел себя странно. Иногда он мог долго смотреть в стену и ни с кем не разговаривать или же "беседовать с кустами" на уроке физкультуры.

Как сообщает Lenta.ru, подросток всегда хорошо учился и пользовался расположением педагогов. Учителя считали его гордостью учебного заведения. При этом, как выяснилось, школьник никогда не здоровался со своими одноклассниками, а однажды выругался на преподавателя, поставившего ему "тройку".