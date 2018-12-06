Утром в четверг, 6 декабря, в московскую школу, куда ученик пронес нож, прибыли следователи. Эту информацию предоставила сегодня старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

По факту случившегося в учебном заведении была организована доследственная проверка. На месте сейчас работают следователи, которые проводят различные мероприятия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщает РИА "Новости" , с подростком, который сначала угрожал учителям, а потом заявил, что хочет добровольно уйти из жизни, беседуют психологи.

Ранее отмечалось, что ученик якобы плохо написал сочинение к пробному ЕГЭ.