В Москве подросток пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям

В четверг утром, 6 декабря, в районе Жулебино на юго-востоке Москвы ученик пришел в школу с ножом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил источник в правоохранительных органах столицы.

Известно, что сначала подросток угрожал расправой учителям, а затем заявил, что намерен добровольно уйти из жизни, передает ТАСС.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут переговоры с учеником, в них участвует психолог. Кроме того, есть информация о том, что на месте присутствует мать школьника. Якобы из учебного заведения уже эвакуировали детей и педагогов. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Лента.Ru.