СМИ: в Тбилиси МВД задержало зятя действующего президента Грузии

В Тбилиси в ходе спецоперации по обвинению в хранении оружия задержан зять президента Грузии Миндия Гогочури. Он является гражданским мужем падчерицы главы государства Георгия Маргвелашвили.

Он был пойман вместе с еще одним фигурантом на съемной квартире. Выяснилось, что он незаконно хранил два пистолета. Во время задержания Гогочури выбросил оружие в окно, надеясь, что их не заметят.

В ходе обыска помещений, в которых находились обвиняемые, был найден бронежилет. А на прилегающей территории правоохранительные органы обнаружили те самые два пистолета, пишет КП.

Возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное хранение огнестрельного оружия" и "недонесение о преступлении". В настоящий момент ему грозит до восьми лет лишения свободы.