Злоумышленники проникли в офис в Москве по водостоку и похитили 9 млн рублей

Двое злоумышленников по водостоку проникли в офис, расположенный в московском районе Бирюлево Восточное, и похитили из сейфа 9 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня в ГУ МВД России по Москве.

Согласно последней информации, неизвестные в масках поднялись на второй этаж здания по водосточной трубе, вошли в офис одной из организаций, где при помощи болгарки спилили петли сейфа, передает Газета.Ru. После этого воры забрали деньги и скрылись в неизвестном направлении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва".