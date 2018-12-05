Две молодые девушки и два парня погибли в ДТП на Ставрополье

Страшное дорожно-транспортное происшествие сразу с четырьмя жертвами случилось во вторник, 4 декабря, вечером на трассе в Ставропольском крае. В результате столкновения легковых автомобилей "ВАЗ 2109" и "ВАЗ 2107" на трассе в Ставропольском крае погибли две девушки и двое мужчин.

ДТП произошло на 13-м километре дороги "Степное - Иргаклы - Ачикулак" в Степновском районе. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2109" по неустановленным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ 2107", — сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

Погибшие — парни 1993 и 1994 года рождения, а также две пассажирки одной из машин, молодые девушки - 1998 и 1992 гр. Все они погибли сразу.