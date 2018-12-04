Представитель экстренных служб Москвы вечером во вторник, 4 декабря, заявил, что все анонимные сообщения о "минировании" девяти железнодорожных вокзалов в столице были сделаны из-за границы.

Источник подчеркнул, что специалистам к настоящему моменту удалось установить, что звонки о "бомбах" исходили не с территории России, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех московских вокзалов после анонимных сообщений о возможном взрыве. Пока эвакуация пассажиров не производится. Движение поездов осуществляется по графику.