СМИ: охранник в московском ТЦ украл выпавший у посетителя миллион рублей

Охранник московского торгового центра украл выпавшие у посетителя из кармана деньги. Согласно последней информации источников, сумма, которую присвоил сотрудник ТЦ, составила один миллион рублей.

Владелец денег, заметивший пропажу, обратился в правоохранительные органы и сообщил, где именно случился инцидент. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", на место незамедлительно прибыли оперативники, которые изучили записи с камер наблюдения.

Оказалось, что пачку купюр забрал охранник. К настоящему моменту сотрудники полиции уже задержали подозреваемого, он находится под подпиской о невыезде.