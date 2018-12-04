В Москве врачи спасли руку мужчине, которого укусил паук из пакета с инжиром

Московские хирурги спасли руку мужчине, которого укусил паук, находившийся в пакете с сушеным инжиром. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Мужчина в какой-то момент заметил на своей кисти маленькое розовое пятно, а через день рука опухла. Позже у человека поднялась температура и начался некроз тканей, передает РИА "Новости".

Сначала пострадавший обратился за помощью в частную клинику, однако советы врачей ему не помогли. Потом он вызвал "скорую помощь", а сразу после поступления в больницу мужчину направили на срочную операцию, в рамках которой ему удалили все омертвевшие ткани. Сейчас жизнь пациента находится вне опасности.