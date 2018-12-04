Ребенок скончался в частном детском саду Екатеринбурга

В одном из частных детских садов Екатеринбурга скончался маленький ребенок. В региональном управлении СК РФ подчеркнули, что страшное происшествие в учреждении случилось днем во вторник, 4 декабря.

На место трагедии незамедлительно прибыли следователи, которые осмотрели помещение и не выявили каких-либо внешних факторов, которые могли бы привести к смерти воспитанника детского сада, передает сегодня РИА "Новости" информацию сотрудников СУ СК.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка. Точная причина кончины ребенка будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы.